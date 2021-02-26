Псковских автовладельцев обвинили в безалаберности

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Уборка улиц и проспектов города ведется в круглосуточном режиме, сообщили Псковскому агентству информации в управлении городского хозяйства администрации Пскова.

За содержание улично-дорожной сети, проезжей части дорог, автобусных остановок, парков и скверов согласно муниципальным контрактам, заключенным с администрацией города, отвечают две подрядные организации. На Запсковье и Завеличье - местная организация ООО «СитиИнвестГрупп», а в центре - ГБУ Псковской области «Псковавтодор».

«Серьезно затрудняют уборку дорог вросшие в лед и занесенные снегом автомобили, из-за которых не может проехать уборочная техника. Некоторые граждане не обращают внимания на знаки дорожного движения, которые ограничивают стоянку автотранспорта в определенное время», - отметил директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин.

Силами организаций производится подсыпка дорог специальной песчано-солевой смесью, песком, а также уборка и вывоз снега. Всего в уборке задействовано около 30 единиц техники.

В первую очередь грейдеры чистят основные городские магистрали, улицы с автобусным движением, а также подъезды к медицинским учреждениям и к другим жизненно важным службам и социальным объектам.

 

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