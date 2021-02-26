Кого чаще всего обманывают мошенники, рассказали в псковской полиции

15:28, 26 февраля 2021, ПАИ

Кого чаще всего обманывают мошенники, рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко на пресс-конференции 26 февраля.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в группе риска находятся не только пенсионеры. Жертвами злоумышленников становятся люди любого возраста и социального статуса, независимо от образования. «Преступники до сих пор входят в доверие ко всем», - заявил Сергей Еременко.

Заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления (СЗГУ) Банка России Сергей Иванов отметил, что мошеннические схемы меняются постоянно, почти каждый день. В частности, ограничения в 2020 году были подхвачены мошенниками. «Сейчас стартовала новая программа, она ориентирована на пенсионеров, где люди старшего возраста могут подключиться к онлайн-урокам по финансовой грамотности, где объясняют основы кибербезопасности», - добавил Сергей Иванов.