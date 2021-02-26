Более 22 тонн бельгийских груш без документов уничтожили в Себежском районе

15:35, 26 февраля 2021, ПАИ

26 февраля в Себежском районе на полигоне твердых бытовых отходов специалисты управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уничтожили более 22 тонн бельгийских груш без документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

25 февраля сотрудники ведомства проконтролировали ввоз груш. Их обнаружили в автомобиле, где перевозили бутылки с минеральной питьевой водой. На маркировочных этикетках партии груш в качестве страны происхождения фруктов была указана Бельгия, а страны-импортёра – Республика Беларусь. Фитосанитарный сертификат и другие сопроводительные документы, устанавливающие происхождение и подтверждающие безопасность и качество товара, представлены не были, отметили в ведомстве.