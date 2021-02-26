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Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою пройдут 21 марта

21 марта в 11:00 в Пскове состоятся чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою, сообщается в группе «Рукопашный бой в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Состязания пройдут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» и станут отборочными на чемпионат Северо-Западного федерального округа. Победители и призёры получат кубки и подарки от друзей и спонсоров.

Организаторами состязаний выступают комитет по спорту Псковской области и ПРОО «Федерация рукопашного боя».

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