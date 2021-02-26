Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою пройдут 21 марта
21 марта в 11:00 в Пскове состоятся чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою, сообщается в группе «Рукопашный бой в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Состязания пройдут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» и станут отборочными на чемпионат Северо-Западного федерального округа. Победители и призёры получат кубки и подарки от друзей и спонсоров.
Организаторами состязаний выступают комитет по спорту Псковской области и ПРОО «Федерация рукопашного боя».