Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою пройдут 21 марта

15:36, 26 февраля 2021, ПАИ

21 марта в 11:00 в Пскове состоятся чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою, сообщается в группе «Рукопашный бой в Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Состязания пройдут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» и станут отборочными на чемпионат Северо-Западного федерального округа. Победители и призёры получат кубки и подарки от друзей и спонсоров.

Организаторами состязаний выступают комитет по спорту Псковской области и ПРОО «Федерация рукопашного боя».