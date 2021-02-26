Об актуальных мошеннических схемах рассказали псковичам

15:47, 26 февраля 2021, ПАИ

Об актуальных мошеннических схемах рассказал заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Сергей Иванов во время пресс-конференции 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Иванова, мошенники чаще всего звонят гражданам и представляются сотрудниками органов внутренних дел, после чего действуют по различным схемам.

«Сейчас появилась закрытая социальная сеть Clubhouse, вступить в неё можно только по приглашению участников, – отметил спикер. – Мошенники приглашают туда за вознаграждение либо присылают ссылки на фишинговые сайты с оплатой».

Сергей Иванов напомнил, что сотрудники банков и органов внутренних дел не звонят гражданам напрямую.

Кроме того, сохраняется тенденция мошенничества по электронной почте.

«Могут приходить сообщения, которые похожи на сайт госуслуг, – подчеркнул Иванов. – Но если присмотреться, то можно понять, что это мошенники».

Такие письма псковичам рекомендуют удалять или игнорировать.