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Артур Акавов: Бюджетные средства на мои бои не расходуются

Известный псковский боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов в прямом эфире проекта ПАИ-live 26 февраля заявил, что на его бои не расходуются бюджетные средства Псковской области.

По словам Акавова, в социальных сетях пользователи пишут о выделении бюджетных средств на продвижение и финансирование боев. Но, как заверил боксер, у него есть свои отдельные спонсоры, с которыми заключены контракты.

Кроме того, Артур Акавов отметил поддержку Михаила Ведерникова. «Михаил Юрьевич очень много поддерживает и помогает. Очень приятно, когда тебя отмечают в итогах недели, когда сам губернатор говорит», - сказал боксер, добавив, что губернатор «дает правильное направление».  

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