«Псковская правда» использовала для исторического лонгрида ранее не опубликованные документы
Для лонгрида «Псковская правда» использовала ранее не опубликованные документы и фотографии, посвященные истории бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года.
В тексте цитируются боевые журналы подразделений советской дальней авиации, которые принимали участие в налёте на Псков. В материале также представлены снимки, сделанные в Пскове во время оккупации 1941-1944 годов немцами.
Лонгрид «Всё гремело и блистало. История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года» читайте на сайте «Псковской правды».