«Псковская правда» публикует воспоминания псковичей о бомбардировке города в 1944 году
Воспоминания о бомбардировке Пскова в феврале 1944 года публикует автор исторического лонгрида, краевед Андрей Иванов, пишет «Псковская правда».
В публикации приводятся цитаты бывшего белогвардейца Павла Ждана и журналистки коллаборационистской газеты «За Родину» Веры Пирожковой. Помимо этого, в статье приводятся цитаты из дневника 15-летней псковички Тани Смирновой.
Все они рассказывают о том, как пережили налёт советской дальней авиации.
Лонгрид «Всё гремело и блистало. История бомбардировки Пскова 18 февраля 1944 года» читайте на сайте издания «Псковская правда».