Отдых без потери формы: чем заняться на берегу Псковского озера

18:49, 26 февраля 2021, ПАИ

Пансионат «Кривск», расположенный на берегу Псковского озера в Печорском районе, предоставляет гостям возможность не только отдохнуть и оздоровиться с помощью лечебных процедур, но также привести себя в форму благодаря физическим упражнениям.

Для любителей водных процедур в спортивно-оздоровительном комплексе пансионата есть 24-метровый бассейн с горками. Те, кто предпочитает спорт на суше, могут посетить многофункциональный спортзал, тренажёрный зал, зал для ЛФК и пилатеса. Летом на территории пансионата действуют открытые бассейны и спортивные площадки.

Для гостей ежедневно организуют самые разнообразные занятия, уроки и тренировки. Например, спортивные инструкторы ведут уроки плавания для начинающих, также можно заняться аквааэробикой или просто погонять мяч в импровизированном водном поло.

В пансионате проводят уроки игры в настольный и большой теннис, бильярд, дартс, игры по волейболу, мини-футболу, бадминтону, шахматам, большому и настольному теннису, занятия в тренажёрном зале.

Среди отдыхающих популярны также утренняя гимнастика, гимнастика «Пилатес», суставная гимнастика «Здоровый позвоночник», утренняя йога, велопрогулки, лыжные прогулки, коньки и ходьба со скандинавскими палками с освоением техники с помощью инструкторов. С детьми здесь поиграют в городки, лазертаг, организуют гонки на гироскутере и дадут возможность проверить меткость в электронном тире.