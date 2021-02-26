О бое с бразильцем, дисциплинированных американцах и любви к сладкому – в интервью с Артуром Акавовым

18:25, 26 февраля 2021, ПАИ

Известный псковский боксёр, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Артур Акавов недавно проиграл бой с бразильцем Эскива Фалькао. Псковича подвела травма, полученная во втором раунде. 26 февраля в прямом эфире проекта ПАИ-live спортсмен рассказал о планах на будущее, диетах перед боями и поддержке губернатора.

О причинах проигрыша

– В ночь на 21 февраля в США произошёл бой с олимпийцем из Бразилии, который, к сожалению, ты не выиграл. Что произошло?

– Начнём с того, что бой я проиграл. Из-за чего? К сожалению, травмы – это неотъемлемая часть спортивной карьеры. Начал я бой, в принципе, очень хорошо. По установке тренера работал первым номером и заставил его пятиться назад. Для Фалькао это очень непривычная манера, он любит прессинговать. А во втором раунде я пропустил удар в левый глаз, и произошла контузия верхней боковой мышцы. У меня было очень сильное двоение, и нормально продолжать бой было просто невозможно. Я ещё попытался пару раундов что-то предпринять, но это было отвратительно, и бой уже начал проигрывать в одну калитку. В итоге после четвёртого раунда моя команда приняла решение остановить бой, и мы проиграли.

– Ты был согласен с этим решением?

– Я просил дать мне ещё побоксировать, потому что я ещё могу. Менеджер сказал, что «я могу» и выиграть бой — это разные вещи. Поэтому лучше остановить, чтобы сохранить здоровье. И сейчас, когда я уже немного остыл, я понимаю, что он был прав. Потому что, если бы ещё один удар попал в этот глаз, неизвестно, чем бы это закончилось для зрения.

– То есть решение принимает не сам боксёр, а команда?

– Те, кто занимается единоборствами, просто так на ринге не откажутся от боя. Я бы не отказался. И трезвое решение, конечно, должна принимать моя команда, потому что я не смогу адекватно смотреть на эту ситуацию. Просто так сдаться я никогда не захочу и не смогу. Надо, чтобы кто-то наблюдал. И спасибо им, что они внимательно смотрели и понимали, что дальше уже бой выиграть практически невозможно: когда один глаз повёрнут в другую сторону, ты не можешь нормально нащупать цель, всё двоится при любом движении. Очень сильное искажение реального видения вокруг себя. Они правильно сделали, что остановили, потому что дальше я просто больше получал бы ударов.

– Какая реакция была у Фалькао на то, что бой закончился таким образом?

– Он был очень рад, и на ринге он это показывал, и за его пределами. Потому что для него это была, как они сами не раз писали в интернете, серьёзная проверка, так как он ещё не боксировал за титул чемпиона мира. Я уже два раза это делал, и мои бои были не из худших, особенно с Билли Джо Сондерсом. Там уже шло на уровне судейского перевеса, куда отдадут победу. И Фалькао был очень рад, что бой остановили. Ему не важна была причина – ведь он ударил так, что я получил травму. Я же не выиграл не потому, что где-то подвернул ногу, эту травму нанёс он, нанёс победный удар.

– На мой взгляд, это можно назвать случайностью и сказать, что Фалькао просто повезло. Потому что бой мог закончиться совершенно иначе.

– Начнём с того, что я пропустил удар, позволил себя ударить так, чтобы меня травмировали. Значит, моя ошибка.

О планах на будущее

– Этот бой уже пройденный этап спортивной карьеры. Расскажи, какими будут твои следующие шаги?

– Следующие мои шаги – это не бои, а обследование. Я жду, как сказал врач, пару недель, пока не уйдёт полностью отёк. Я пропил противовоспалительные обезболивающие препараты, чтобы ушёл общий отёк. Он бил в основном в перчатках, поэтому больше синяков на мне никаких не было. На сегодняшний день прошло всего несколько дней, лицо уже абсолютно чистое, следов нет. Но внутри глаза есть небольшой отёк, и нужно дождаться, чтобы полностью это всё ушло, и тогда уже сделать МРТ, обследовать мышцы глаза и ставить вопрос о том, нужна ли операция. От этого будет зависеть, какие бои в ближайших планах. Потому что если нужна операция — это надолго. Если не нужна операция, то к лету я уже, надеюсь, приступлю к полноценным тренировкам.

– Ты рассказываешь о ближайшей перспективе. Давай предположим, что всё обошлось, глаз в порядке. Какие планы и перспективы в части возобновления боёв, за какие титулы?

– Я возрастной боксёр. В 35 лет считается, что карьера уже ближе к завершению. Существует мнение, что после 36-37 лет начинается спад у профессиональных спортсменов. В каждом виде спорта по-разному, но в боксе именно так. У каждого индивидуально, кто-то и в 40 может выступать успешно, а кто-то и в 35 начинает подавать признаки спада. Я бы хотел использовать этот год-полтора максимально, чтобы побороться за мировой титул. Этот бой был претендентским, кто его выиграл, тот, скорее всего, в следующий раз будет биться за титул. Мне бы хотелось попробовать ещё раз, третий раз попытать счастья и покорить эту вершину. Удастся или нет? Моё имя уже, в принципе, в мире знакомое, и бои если предлагают, то только с хорошими спортсменами. Поэтому почему нет, если не будет никаких травм.

О диете и любви к сладкому

– То есть спортивная карьера не заканчивается. Перед боем ты рассказывал, что сбрасываешь вес. Многие неспортсмены хотят сбросить вес. Ты сбрасывал 11 кг за короткий срок. Как?

– Сначала нужно сесть на определённую диету. Для меня это было сложно, потому что я люблю сладкое. Я жил 35 дней без сладкого вообще – никакого сахара, мучного, картофеля. Ел долгие углеводы, зелёную гречку, которая более полезна, чем обычная. В Америке есть русские магазины, где её можно купить. В Пскове тоже можно достать. Много овощей, рыбу, курицу, индейку. Говядину я тоже исключил, потому что очень много сил и времени на её переваривание нужно организму. Отсутствие острой пищи, которая задерживает жидкость. И я очень много пил воды. До последней недели я выпивал в день один галлон – четыре литра воды. В дни тренировок это уходило легко. Но и по выходным нужно было пить тот же объём. Потому что это вынуждает организм подстраивать гормональный фон и поддерживать его всегда на одной планке, чтобы организм фильтровал через себя одни и те же объёмы воды на протяжении целого месяца. И в конце, когда вы уже начинаете урезать воду, организм ещё несколько дней действует по тому же принципу и выделяет столько же жидкости. А жидкость я уже употребляю меньше, поэтому организм потихоньку обезвоживается. Это надо было делать для того, чтобы за неделю до взвешивания у меня начал очень резко снижаться вес. Около 5-6 кг ушло за диету – это тоже немаленький результат. И то, что я убрал за последнюю неделю, — это ещё 5-6 кг. В общей сложности 11,5. И в самом конце, в последние двое суток, вы уже урезаете полностью всё – воду, пищу. За сутки до взвешивания мне уже ничего нельзя было. Оставалось чуть больше килограмма, надо было, чтобы он ушёл, а когда в организме уже нет ни пищи, ни жидкости, вес уходит очень медленно.

– 11 килограммов — это для тебя рекорд?

– Для меня да. Потому что с годами масса становится больше. Я не заплываю жиром, но мышечная масса увеличивается. Чем более возрастной спортсмен, тем больше на нём накапливается мышечной массы — я про единоборства говорю. И последний раз, когда я гонял вес (это было в 2019 году), тогда я убирал около 8 кг. То есть за этот перерыв, пока не было боёв, — 2 года — набралось на 3 кг больше.

– После боя уже удалось попробовать сладенького?

– Да, конечно. И не просто попробовать, а оторваться удалось.

– Что любишь из сладкого?

– Да, в принципе, всё. Я много что ем – шоколад, торты, пирожные.

О коронавирусе

– Ты тренировался в Америке. Весь мир сейчас живёт в условиях пандемии коронавируса, и очень интересно сравнить. Там жёстче, чем у нас?

– Да, там как-то более дисциплинированно народ относится, даже бомжи ходят по улицам в масках. В Лос-Анджелесе очень много бомжей.

– Это дисциплина или просто боязнь?

– Боязнь с дисциплиной в некоторых моментах пересекается. Людям настолько уже впарили, что маска даже на улице защищает, хотя я стараюсь на улицах её не носить. Только в помещениях. Человеку тяжело везде находиться в маске — так вы постоянно будете дышать ограниченным количеством кислорода, что будет не очень хорошо сказываться. На улицах надо вдыхать чистый воздух.

– Ты не болел коронавирусом?

– Надеюсь, что нет. Но я сдал тест и до вылета из США, и как прилетел сюда. Сегодня утром забрал — всё нормально. Так положено, иначе будет штраф от 15 тысяч и выше. Поэтому надо сдавать обязательно. Перед боем у меня ещё два теста было, в Вегасе брали каждый день.

– Будешь прививаться от коронавируса?

– Не знаю. Я не вникаю в это и не люблю брать на себя вопросы, в которых плохо разбираюсь. Если я не знаю, что это точно помогает, то просто так делать не буду. Если я решу делать, я буду должен сначала углубиться в этот вопрос, понять, что это надо, тогда сделаю. Просто из-за того, что все так делают, я не буду.

О поддержке губернатора

– Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном обращении к жителям региона вспомнил твой бой, пожелал тебе удачи. Я знаю, что он тебе каким-то образом помогал с этим боем. Что это была за помощь?

– Да, Михаил Юрьевич очень много поддерживает и помогает. Очень приятно, когда тебя отмечают в итогах недели, когда сам губернатор про тебя говорит. Хотелось бы сказать всем тем, кто пишет в интернете, что на меня якобы расходуются бюджетные средства: никаких бюджетных средств на меня не расходуется ни в коем случае. Михаил Юрьевич помогает лишь тем, что даёт правильное направление. У нас есть спонсоры, которые помогают. Бюджетные средства здесь вообще ни при чём. Просто раньше не было поддержки со стороны администрации. Это сказывается во всех аспектах. Даже элементарно на личном общении. Никогда до этого меня не приглашали, чтоб я мог прийти, пожать руку губернатору и рассказать о своих успехах. И сейчас я очень рад, что идёт сотрудничество, общение, переживания за меня. Я это чувствую.

– Артур, от всей нашей аудитории желаю тебе удачи. Я уверен, что у тебя будут успешные бои и титул чемпиона мира снова будет твой.