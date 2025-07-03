Фестиваль активного отдыха «Алек» пройдёт в Гдовском районе

16:31, 03 июля 2025, ПАИ

Фестиваль активного отдыха «Алек», посвящённый Дню физкультурника и Дню строителя, пройдёт в Гдовском районе с 1 по 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в СКО «Русь».

В рамках фестиваля пройдёт ночная эстафета, ориентирование в заданном направлении, маркированная трасса для детей, культурно-спортивные мероприятия, а также ориентирование по выбору. Спортсмены разыграют награды в 14 возрастных группах и категории «фитнес».

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 27 июля.

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