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Спорт

Бесплатные тренировки пройдут сегодня на трёх открытых площадках в Пскове

Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков» пройдут на трёх открытых площадках в Пскове сегодня, 5 июля. Занятия начнутся в 10:00.

Участники зарядки 21 июня. Фото: ПАИ

Позаниматься можно будет в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни, в сквере Пограничников на улице Труда и на «умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории. С собой нужно иметь коврик и бутылку воды.

Напомним, что о старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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