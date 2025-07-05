Псковские ветераны СВО отправились на всероссийские соревнования по армрестлингу
Псковские ветераны СВО отправились на Всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Отечества» среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания пройдут в Гатчине (Ленинградская область), сообщили ПАИ в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.
«Спортсмены, занявшие второе – четвёртое места при выполненных условиях, получат КМС. Спортсмены, занявшие первое место в своей весовой категории, получат звание мастера спорта России», – отметили в ассоциации.
«У ребят уже есть опыт, они участвовали в соревнованиях в Ленинградской области, становились чемпионами. У нас люди участвуют в спортивной жизни во многих дисциплинах, тренируются, готовятся. Через Школу адаптивного спорта находят новый путь и выезжают на соревнования представлять Псковскую область», – ранее рассказал ПАИ руководитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».
ГИМС будет патрулировать на соревнованиях по ориентированию на сапах и байдарках в устье Великой
Первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе пройдут в Псковской области