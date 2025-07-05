Псковские ветераны СВО отправились на всероссийские соревнования по армрестлингу

10:46, 05 июля 2025, ПАИ

Псковские ветераны СВО отправились на Всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Отечества» среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания пройдут в Гатчине (Ленинградская область), сообщили ПАИ в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

«Спортсмены, занявшие второе – четвёртое места при выполненных условиях, получат КМС. Спортсмены, занявшие первое место в своей весовой категории, получат звание мастера спорта России», – отметили в ассоциации.

«У ребят уже есть опыт, они участвовали в соревнованиях в Ленинградской области, становились чемпионами. У нас люди участвуют в спортивной жизни во многих дисциплинах, тренируются, готовятся. Через Школу адаптивного спорта находят новый путь и выезжают на соревнования представлять Псковскую область», – ранее рассказал ПАИ руководитель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Дмитрий Ющенко.