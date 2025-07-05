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Великолукский боксёр выходит на ринг биться с непобеждённым аргентинцем

Соперником профессионального великолукского боксёра Мухаммада Шехова во втором легчайшем весе станет аргентинец Родриго Фабиан Руиз. Бой пройдёт в Екатеринбурге на арене ДИВС в рамках большого международного вечера бокса от RCC сегодня, 5 июля, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Видео: RCC Boxing Promotions

«Мухаммад Шехов выходит на ринг. Снова под Цоя. Уже прозвучал гонг, оповещающий о начале его поединка с аргентинцем Родриго Фабианом Руизом за вторую строчку WBA», – отмечается в ТГ-канале.

Мухаммад Шехов встретится с аргентинцем Родриго Фабианом Руизом, на счету которого 22 победы, 16 из которых нокаутом. Он входит в топ-15 рейтинга по версиям организаций WBA и IBF. Шехов, напомним, недавно поднялся на четвёртое место в рейтинге WBO и на 13-е место в рейтинге WBA.

Добавим, что Шехов свой предыдущий поединок провёл в апреле в Будапеште и одержал там победу единогласным решением судей над венесуэльцем Орландо Моралесом.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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