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Общество

Антон Сергеев не исключил появления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Clubhouse

Губернатор Михаил Ведерников в рамках пресс-конференции на одной из площадок может также дополнительно использовать социальную сеть Clubhouse для коммуникации с журналистами. Такую возможность не исключил советник главы региона по информационной политике Антон Сергеев в эфире видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

«Предложения поступают. Будем обсуждать», – сказал он.

В эфир вышел второй выпуск «Псковского телеграма». Соведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили самые интересные и важные темы в региональных и федеральных телеграм-каналах за минувшую неделю.

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