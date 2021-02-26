В Псковской области стартовал прием заявок в продюсерский центр НКО

17:48, 26 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области стартовал прием заявок в продюсерский центр социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект стал победителем в первом конкурсе Фонда президентских грантов в 2021 году, сообщили Псковскому агентству информации в проектном офисе «Команда 2018».

Целью центра является обеспечение взаимодействия не менее 30 устойчивых СО НКО с органами исполнительной власти в рамках реализации региональных проектов и предоставление социальных услуг населению Псковской области с помощью применения стандарта менеджмента по системе «ОКНО». Также планируется развитие медиа-бренда СО НКО Псковской области за 2021-2022 года.

30 участников проекта получат комплексную услугу по развитию и продвижению потенциала как надёжных поставщиков общественно полезных и социальных услуг, устойчивых партнёров для органов исполнительной власти, ответственных за реализацию региональных проектов.

Сейчас идёт первый этап отбора в проект. Зарегистрироваться можно здесь>>>