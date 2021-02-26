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Общество

Опубликован список крупнейших псковских должников за газ

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.02.2021

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

533 216 589,51

334 479 083,17

МУП "ЖКХ" Островского района

106 359 524,31

94 591 898,44

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

78 226 543,69

73 749 071,21

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

80 279 394,85

0

МУП "Невельские теплосети"

19 022 199,18

18 356 245,38

Порховское МПТСиК

39 553 745,30

33 256 874,63

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

36 598 199,47

34 580 646,91

ООО "РайКомХоз"

19 074 396,15

19 074 396,15

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

 25 092 125,71 19 143 938,01

МУП "Искра"

26 957 645,45

21 421 792,64

МП ЖКХ Дедовичского района

16 419 252,60

15 127 005,30

МУП "Палкинская ПМК"

4 779 032,38

2 680 709,60

ОАО "Уют"

1 664 712,04

512 589,80

МУП "Локнянское ЖКХ"

3 590 977,90

1 351 628,71

ООО "А2 Энергия"

3 319 766,03

1 084 713,07

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

6 945 260,37

4 299 933,86

МП "Печорские теплосети"

1 122 282,21

444 727,47
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