Опубликован список крупнейших псковских должников за газ
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.02.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
533 216 589,51
|
334 479 083,17
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
106 359 524,31
|
94 591 898,44
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
78 226 543,69
|
73 749 071,21
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|
80 279 394,85
|
0
|
МУП "Невельские теплосети"
|
19 022 199,18
|
18 356 245,38
|
Порховское МПТСиК
|
39 553 745,30
|
33 256 874,63
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
36 598 199,47
|
34 580 646,91
|
ООО "РайКомХоз"
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|25 092 125,71
|19 143 938,01
|
МУП "Искра"
|
26 957 645,45
|
21 421 792,64
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
16 419 252,60
|
15 127 005,30
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
4 779 032,38
|
2 680 709,60
|
ОАО "Уют"
|
1 664 712,04
|
512 589,80
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
3 590 977,90
|
1 351 628,71
|
ООО "А2 Энергия"
|
3 319 766,03
|
1 084 713,07
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|
6 945 260,37
|
4 299 933,86
|
МП "Печорские теплосети"
|
1 122 282,21
|
444 727,47