В Пскове пройдут соревнования по спортивной аэробике
27 и 28 февраля в универсальном спортивном комплексе «Олимп» пройдут межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Древний Псков» и чемпионат и первенство СЗФО. В соревнованиях примут участие более 300 человек из Республики Карелия, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей в возрасте от 9 лет.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная для участия во всероссийских соревнованиях и в чемпионате и первенстве России.
Нахождение зрителей в зале запрещено, но за своих чемпионов можно поболеть в прямом эфире на YouTube-канале «ТвойСпортТВ».
Мероприятие пройдёт:
– 27 февраля с 9:00 до 20:30,
– 28 февраля с с 10:00 до 16:30.