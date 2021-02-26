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Общество

В Пскове пройдут соревнования по спортивной аэробике

Афиша УСК Олимп Псков

27 и 28 февраля в универсальном спортивном комплексе «Олимп» пройдут межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Древний Псков» и чемпионат и первенство СЗФО. В соревнованиях примут участие более 300 человек из Республики Карелия, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей в возрасте от 9 лет.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная для участия во всероссийских соревнованиях и в чемпионате и первенстве России.

Нахождение зрителей в зале запрещено, но за своих чемпионов можно поболеть в прямом эфире на YouTube-канале «ТвойСпортТВ».

Мероприятие пройдёт:

– 27 февраля с 9:00 до 20:30,
– 28 февраля с с 10:00 до 16:30.

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