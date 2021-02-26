Флагштоки памятника Александру Невскому сделают безопасными

19:34, 26 февраля 2021, ПАИ

Противоаварийные работы проведут в этом году на памятнике дружине Александра Невского на горе Соколихе под Псковом, пишет «Псковская правда» со ссылкой на руководителя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадима Нэдика.

Сейчас подготавливают документы, чтобы объявить конкурс по определению подрядной организации, которая сможет заняться подготовкой проектно-сметной документации для проведения противоаварийных работ. По личному распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из регионального бюджета на это выделено 1 млн 240 тыс. рублей.

«На следующей неделе мы планируем запустить конкурс и рассчитываем, что часть работ удастся выполнить к лету, к празднованию 800-летия князя Александра Невского», — отметил Вадим Нэдик.

Как оказалось, в России мало организаций, имеющих лицензию Министерства культуры, которые могут работать с такими памятниками.

Председатель профильного комитета рассказал, что ​нужно провести исследование, строить леса или привлекать специальную технику. Также придётся открывать часть конструкций, чтобы понять их состояние.