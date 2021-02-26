Чую, где ночую, да не знаю, где сплю

21:22, 26 февраля 2021, ПАИ

Даже имея в наличии богатый русский язык, сложно описать любовь наших людей к такому процессу, как сон. Каждый из нас не прочь задержаться в мире грез и перевести будильник на попозже. Этот важный для нашего организма процесс порой бывает нарушен рутиной, учёбой или заботой о маленьких детях. Не перезагрузив своё сознание и тело должным образом, мы начинаем отключаться в самых неожиданных местах. Об этих моментах мы и решили спросить простых прохожих, засыпали ли они в общественных местах: на работе, транспорте, учёбе и т. д. Ответы смотрите в нашем ролике.

В истории нашего народа есть немало поговорок и пословиц, посвящённых сну. В них говорится о способности сна лечить, о том, что он хорош в меру, о том, что нередко выступает братом лени. Несколько примеров для наглядности. «Сон что богатство: что больше спишь, то больше хочется». «Сонный хлеба не просит». «Чую, где ночую, да не знаю, где сплю». «Во сне хвори скорее проходят».

Самому сну посвящён даже международный праздник – Всемирный день сна, отмечаемый в марте в пятницу перед днём весеннего равноденствия. Однако есть и другой праздник, посвящённый сну, – менее известный, так как связан с проявлением склонности человека ко сну в необычной обстановке. Этот праздник называется Днём общественного сна, или Днём сна в общественных местах (Public Sleeping Day). Отмечается 28 февраля.

Единицам из опрошенных удавалось «дать храпана» в рабочее время. Подавляющее большинство себе такого позволить не могли. Условия не позволяли. Либо работа была связана с постоянной концентрацией, либо строго контролировалась политическим режимом. Что касается сна в транспорте, тут ситуация намного интереснее: проспать свою остановку – нет ничего прекраснее. Уснуть на паре по математике – да это вообще, считай, традиция любого студента. Многие через это прошли и особых терзаний совести не испытывают, но и не гордятся этим. «Для сна есть время – ночь», – говорят они.

С каждым годом жизнь ускоряется, и на сон совсем не остаётся времени. Нужно всего достичь, что-то доказать и вырваться на первые строчки любых жизненных рейтингов. Человеческие возможности, как часто говорят, не ограничены, но без сна этого сделать невозможно. Попытки были: рекорд бодрствования – 27 дней, но после этого люди засыпают навсегда. Берегите себя, отдыхайте и смотрите фильмы нашего сознания.