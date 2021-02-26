Псковские боксёры приняли участие в первенстве Северо-Западного федерального округа в Калининграде

22:19, 26 февраля 2021, ПАИ

С 24 по 28 февраля 2021 года в Калининграде проходит первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей и девушек 2005–2006 г. р. (15–16 лет). Об этом ПАИ сообщила Псковская федерация бокса.

Наш регион на первенстве представляют:

Мураев Николай (50 кг, Пустошка),

Гусейнов Артём (52 кг, Великие Луки),

Потапов Виталий (52 кг, Дедовичи),

Коношенко Антон (54 кг, Псков),

Ковалев Данила (54 кг, Великие Луки),

Трофимов Валерий (57 кг, Локня),

Бунделев Илья (63 кг, Великие Луки),

Осипов Фёдор (80 кг, Псков),

Иванов Иван (+80 кг, Псков),

Шутова Лидия (54 кг, Псков),

Сергеева Анна (70 кг, Псков).

​Спортсменов сопровождают тренеры Вадим Голик и Николай Юринов.

По итогам первого дня первенства СЗФО по боксу среди юношей и девушек победу одержали Гусейнов Артём (Великие Луки) и Коношенко Антон (Псков). Уступили своим соперникам Мураев Николай, Потапов Виталий, Ковалев Данила