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Общество

Главврач Псковской областной больницы рассказал о предотвращении вспышки коронавируса в лечебном учреждении

Больных коронавирусом в регионе хоть и становится меньше, но вирус никуда не ушёл, случаи заражения продолжают фиксироваться, пишет официальный телеграм-канал Псковской области. О случае предотвращения появления инфекционного очага в Псковской областной клинической больнице рассказал её главврач Анатолий Волков.
Большинство больных выявляется в медучреждениях региона, куда поступают пациенты, которые, сами того не подозревая, являются носителями вируса. В каждом случае врачи индивидуально разбираются и подбирают лечение. Так, в отделении урологии Псковской областной клинической больницы восемь дней назад была выявлена пациентка с COVID-19. Так как с ней в палате находились ещё пациенты, их всех изолировали и взяли мазки. 

«Для профилактики появления вспышки мы обязаны закрыть территорию отделения, где выявлены больные, выписывать больных, кто может лечиться амбулаторно, остальных изолировать или перевести под наблюдение в инфекционную больницу, — рассказал Анатолий Волков, главврач Псковской областной инфекционной больницы. — Эта территория была локализована, проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Тем самым мы своевременным выявлением и проведением необходимых мероприятий предотвратили вспышку в больнице».

Как отметил главврач, всего в отделении было выявлено шесть пациентов, часть из них выписана лечиться амбулаторно, кто не может соблюдать изоляцию дома — переведены в инфекционную больницу. Ещё часть продолжает лечение в областной больнице в условиях изоляции. 

Остальным пациентам по профилю урологии оказывается помощь врачами-специалистами, в том числе на других территориях: их шесть, так как больница многопрофильная. Помощь пациентам оказывается экстренная и плановая — по показаниям. 

«Это требование пандемии, — отметил Анатолий Волков. — Кто-то истерит, кто-то недоволен, но это наши реальные условия, так мы работали в течение всего 2020 года и продолжаем работать сейчас. Ежедневно среди поступающих пациентов выявляются заражённые COVID-19, и ежедневно мы с ними работаем в ручном режиме. И каждому оказывается квалифицированная помощь, даже болеющих коронавирусом, если им требуется срочное лечение, лечим. В нашей больнице в прошлом году было прооперировано 146 ковид-инфицированных пациентов — им нигде не могли оказать помощь, кроме как у нас. Мы оказывали помощь пациентам с самого начала пандемии, даже когда у нас болели сами медики, — помощь всегда оказывали, оказываем и будем оказывать».

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора также отметили, что никакого очага в Псковской областной клинической больнице не выявлено.

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