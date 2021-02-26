В Новосокольнической средней школе прошла неделя военно-патриотического воспитания

23:07, 26 февраля 2021, ПАИ

Неделя военно-патриотического воспитания прошла в средней школе Новосокольников. Она посвящена памяти выпускников школы — Героя Советского Союза Леонида Тихмянова и Героя России Дмитрия Григорьева. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

В каждом классе состоялись уроки мужества, в ходе которых ребята познакомились с историей подвига героев в годы Великой Отечественной и Чеченской войн. Учителя ОБЖ Валерий Прокудин и Михаил Никитин рассказали о юности будущих героев, их семьях, годах обучения в школе. Ребята посмотрели видеофильм, снятый учителем истории Юрием Алексеевым, «Улица Тихмянова» и видеофильм о подвиге 6-й роты «Судьба специального назначения».

Учащиеся возложили цветы к мемориальным доскам героев на фасаде школы. Учителями физической культуры и ОБЖ проведено военно-спортивное мероприятие «К защите Родины готовы!». В нём принимали участие школьники шестых и восьмых классов. Победу одержали ученики 6-го «А» и 8-го «А» классов.