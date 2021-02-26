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Общество

В TikTok появился американский актёр Том Круз. Что с ним не так?

Это фотография настоящего актёра Тома Круза. Фото glas.ru
 

В соцсети Tik Tok внезапно появился актёр Том Круз. Он не говорит о кино, не показывает изнанку проделанных трюков, а демонстрирует фокусы и рассказывает анекдоты о Михаиле Горбачёве.. Казалось бы, что в этом такого? Скколько звёзд сейчас поддерживают свою популярность в соцсетях! Но на самом деле это никакой не Том Круз. И даже не его двойник. И уж тем более не брат-близнец, которого у Тома нет. Всё дело в дипфейке.

Пользователь под аккаунтом @deeptomcruise снимает сам себя, умело подражая Тому Крузу. А потом с помощью нейросетей он меняет своё лицо на лицо знаменитости. Сохраняется мимика, и пользователя очень сложно отличить от реального актёра.

Чуть ранее ПАИ писало о том, как кто-то неизвестный прикинулся Пугачёвой в голосовой комнате соцсети Clubhouse.

 

@deeptomcruise

I love magic!

♬ original sound - Tom
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