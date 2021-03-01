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Экономика

Дешевле, чем в Китае: новый резидент «Моглино» планирует обеспечить российский рынок нетканым материалом по выгодной цене

Новый резидент пришел в ОЭЗ «Моглино». 26 февраля Наблюдательный совет особой экономической зоны под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова рассмотрел возможность размещения на площадке завода по производству нетканых материалов. О том, что такое спанбонд, для чего он нужен и когда производство этой продукции будет начато в регионе, Псковскому агентству информации рассказал директор компании ООО «Веста-Производство» Владислав Ваштай.

Легкий и объемный

- Расскажите о проекте. Какое производство ваша компания планирует разместить в «Моглино»?

- Наше производство предполагает установку производственной линии по выпуску нетканого материала. В период пандемии, с учетом повышенного спроса на средства индивидуальной защиты, цена на эту продукцию очень выросла. В России существует около 17 заводов, которые производят этот материал. На Северо-Западе нет ни одного. Мы рассчитываем, что основным потребителем нашей продукции будет Петербург и Ленинградская область. Суммарно они потребляют порядка 10% общероссийского рынка. Запуск этой линии позволит обеспечить около четверти этой потребности.

- Что представляет собой продукция, которую вы планируете выпускать?

- Материал, который мы будем выпускать, спанбонд  имеет большой спектр применения. Он может использоваться для мебельных производств, швейных производств, в медицине и  сельском хозяйстве. Спанбондом укрывают землю, чтобы сорняки не росли и чтобы она лучше прогревалась. Также этот материал используется как упаковка. Маска, которой мы защищаемся в период пандемии, сделана из спанбонда. Но именно формат маски завод  выпускать не будет. Мы планируем выпускать материал, сырье для легкой промышленности.

- Почему компания решила заняться производством именно нетканых материалов?

- Торговая организация «Веста» занимается продажей текстильной продукции для швейных и мебельных предприятий. Она продает более 30 тысяч различных товаров. Некоторые виды продукции закупаются за границей, в первую очередь в Китае. Мы пришли к выводу, что было бы выгодно производить их здесь. В себестоимости легких и объемных материалов большая транспортная составляющая. Поэтому импортозамещение позволит сделать эту продукцию дешевле.

Для того чтобы купить спанбонд на любом российском предприятии, нужно ждать несколько месяцев. В период пандемии появился повышенный спрос на так называемые касперы - медицинские халаты для одноразового использования в ковидных больницах. Но даже до пандемии спрос на спанбонд рос на 10% в год. Поэтому сейчас из-за того, что потребность в этом материале больше, чем производственные мощности, цена очень выросла. Фирма «Веста» покупает спанбонд в Китае. Рыночная цена этой продукции там даже с учетом транспортной составляющей ниже, чем рыночная цена у российских производителей. Но если мы наладим производство этого материала в Псковской области, мы будем конкурентоспособны не только по отношению к российскому производителю, но и даже к  китайской продукции. Мы сможем производить спанбонд дешевле, чем в Китае.

Безотходное производство

- Как скоро планируется запустить это производство на территории ОЭЗ «Моглино»?

- Этапы реализации проекта следующие: мы прошли наблюдательный совет, надеемся, что через месяц-полтора пройдем экспертный совет. После этого будет выделен земельный участок, заключен договор аренды. Параллельно мы запустим процесс проектирования производственного помещения. Затем планируется строительство производственного помещения и  закупка оборудования в Китае. Через год наше производство должно заработать и начать выпускать спанбонд. Первый этап - самый сложный и масштабный - мы планируем, завершить к апрелю 2022 года .

Вторым этапом мы планируем развернуть линию по производству синтепона.  Здесь так же планируется строительство дополнительного помещения, закупка оборудования, и в 2025 году - запуск производства.

- Насколько экологично это производство?

- В нашем производстве нет химических процессов. Это производство, где идут только термические процессы — нагревание и плавление. Подобное оборудование сейчас работает под Ростовом-на-Дону, и никаких вопросов и претензий у местных жителей нет, потому что это производство безотходное. Все сырье, которое закупается — гранулы полипропилена, идет на производство продукции. Никаких отходов нет.

- Сколько рабочих мест будет создано на заводе и откуда планируете брать кадры для производства?

- Когда мы выйдем на полную мощность, на заводе будет создано несколько десятков рабочих мест. Мы будем использовать, конечно, местные кадры. Уверены, что 95% людей, которые будут работать на этом производстве,  — это будут именно жители Псковской области. Обучение их будет производиться непосредственно поставщиком оборудования.

- Какие средства и из каких источников планируется вложить в развитие проекта?

- За два этапа в проект планируется инвестировать порядка 150 млн рублей. Для реализации этого проекта будут использоваться собственные средства учредителей, а также привлекаться заемные средства Фонда развития промышленности Псковской области и Федерального фонда развития промышленности. Для нас это достаточно выгодная история, так как эти средства предоставляются под льготный процент.

Выгодные условия

- Почему для размещения производства была выбрана Псковская область, а точнее ОЭЗ «Моглино»?

- Выгодные условия, которые предлагаются в особой экономической зоне «Моглино», позволят сделать нашу продукцию очень конкурентоспособной. Здесь низкие тарифы на электричество, небольшие затраты на инфраструктуру  по сравнению с другими территориями.  Поэтому было принято решение разместить производство на этой площадке. Также важно, что наше оборудование, которое поступит из-за границы, не будет облагаться таможенными пошлинами, НДС — сразу же экономия на старте.

Реализовывать нашу продукцию, в первую очередь, мы планируем в Российской Федерации и странах СНГ. Но в перспективе мы  будем рассматривать поставки нашей продукции и в Евросоюз, что будет удобно, учитывая географическое положение особой экономическое зоны.

- В целом какие впечатления от Псковской области и работы с местными специалистами?

- Я житель Санкт-Петербурга и много раз был в Псковской области, достаточно хорошо знаю Псков. Впечатления у меня самые хорошие. Нам оказывает огромную помощь Агентство инвестиционного развития Псковской области и Региональный Фонд развития промышленности Псковской области. В управляющей компании «Моглино» сосредоточены очень компетентные и подготовленные сотрудники, которые помогают по различным направлениям деятельности, которая необходима для реализации проекта. Консультируют по проектированию, также будет вестись контроль выполнения строительных работ.  Нам помогают в подготовке бизнес-планов и пакета документов для подачи в соответствующие государственные организации для получения займа. Все это в комплексе, безусловно, упрощает нам вхождение в территорию.

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