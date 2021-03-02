Ступени на лестнице у колеса обозрения в Ботаническом саду растаяли вместе со снегом

17:53, 01 марта 2021, ПАИ

В Пскове ступени лестницы в Ботаническом саду у колеса обозрения растаяли вместе со снегом, пожаловалась псковичка на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Жительница Пскова рассказала, что, спускаясь по лестнице, споткнулась об арматурную сетку. Она отметила, что ремонт был закончен только в прошлом году. «Но пришла первая весна - и лестница снова стала аварийной», - отметила она. Неравнодушная жительница города также описала повреждения: в двух местах торчит арматурная сетка, местами осыпался камень, кусками или же немного. «А учитывая большой угол наклона этой лестницы, это очень опасно», - написала псковичка.

Жительница Пскова попросила обратить внимание на лестницу и провести должный ремонт, под контролем госорганов, из такого материала, который будет устойчив и к температурам, и к реагентам.

Ответственным за решение этой проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков, который принял обращение на рассмотрение.