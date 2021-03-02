0
01:22
Котики, комплименты и здоровые привычки. Что ещё надо в первый день весны? «Хороший дайджест» на связи!
00:01
В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса
23:34
В библиотеке Дедовичей вспомнили о Дне кошек
22:52
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
21:28
Губернатор Псковской области поинтересовался ходом строительства социального городка
21:23
Разговор начистоту
21:14
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
Еще новости
Общество

Ступени на лестнице у колеса обозрения в Ботаническом саду растаяли вместе со снегом

фото с сайта Губернатор60.рф

В Пскове ступени лестницы в Ботаническом саду  у колеса обозрения растаяли вместе со снегом, пожаловалась псковичка на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Жительница Пскова рассказала, что, спускаясь по лестнице,  споткнулась об арматурную сетку. Она отметила, что ремонт был закончен только в прошлом году. «Но пришла первая весна - и лестница снова стала аварийной», - отметила она. Неравнодушная жительница города также описала повреждения: в двух местах торчит арматурная сетка, местами осыпался камень, кусками или же немного. «А учитывая большой угол наклона этой лестницы, это очень опасно»,  - написала псковичка.

фото с сайта Губернатор60.рф

Жительница Пскова попросила обратить внимание на  лестницу и провести должный ремонт, под контролем госорганов, из такого материала, который будет устойчив и к температурам, и к реагентам.

Ответственным за решение этой проблемы назначен глава администрации  Пскова Александр Братчиков, который принял обращение на рассмотрение.

Фото с сайта Губернатор60.рф

Фото с сайта Губернатор60.рф

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>

Котики, комплименты и здоровые привычки. Что ещё надо в первый день весны? «Хороший дайджест» на связи!
02 марта 2021
Котики, комплименты и здоровые привычки. Что ещё надо в первый день весны? «Хороший дайджест» на связи!
В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса
02 марта 2021
В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса
В библиотеке Дедовичей вспомнили о Дне кошек
01 марта 2021
В библиотеке Дедовичей вспомнили о Дне кошек
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
01 марта 2021
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
Губернатор Псковской области поинтересовался ходом строительства социального городка
01 марта 2021
Губернатор Псковской области поинтересовался ходом строительства социального городка
Разговор начистоту
01 марта 2021
Разговор начистоту
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
01 марта 2021
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
На Багамских островах нашли таинственную сферу с русскими надписями
01 марта 2021
На Багамских островах нашли таинственную сферу с русскими надписями

Идет загрузка...