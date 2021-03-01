Запчасти от КамАЗа украл мужчина в великолукской деревне

15:04, 01 марта 2021, ПАИ

С 25 по 26 февраля в деревне Максимово Великолукского района с дворовой территории у дома на улице Портовой неизвестные украли запчасти от автомобиля КамАЗ, ущерб составил 20 тысяч рублей. Владелец обратился в полицию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вскоре полиция задержала подозреваемого, им оказался 21-летний житель Великолукского района. Он признался в краже, возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что мужчина вывез запчасти в Великие Луки и сдал в пункт приема металла. В ходе обыска похищенное было обнаружено и изъято.