Опубликована программа «Данилов-феста» Псковского театра драмы

15:37, 01 марта 2021, ПАИ

С 6 по 8 марта в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина пройдет фестиваль, главными фигурами которого станут известный драматург Дмитрий Данилов и театральный и кинорежиссер Семен Серзин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Данилов-фест» приурочен к премьере Псковского театра драмы – спектаклю «Свидетельские показания» режиссера Семена Серзина. В основе спектакля – пьеса Дмитрия Данилова, драматурга, прозаика, поэта, одной из ключевых фигур современной литературной России. Драма «Свидетельские показания» кому-то покажется детективом, кому-то философской новеллой, кому-то социальной сатирой – тем лучше: каждый найдет что-то для себя. Может быть, в этом и секрет пьес Дмитрия Данилова, который в последние годы стал одним из самых репертуарных современных российских драматургов.

Семен Серзин не в первый раз обращается к творчеству Данилова. В 2019 году он поставил спектакль «Человек из Подольска» в Волковском театре в Ярославле, спустя год снял фильм по этой пьесе, который был представлен на «Кинотавре» в 2020 году, где получил приз за лучшую музыку к фильму.

После спектакля «Свидетельские показания» 6 марта гостей фестиваля ждет показ фильма «Человек из Подольска» и обсуждение с режиссером и драматургом, в последний день фестиваля – творческая встреча с Дмитрием Даниловым. Фильм также можно будет посмотреть 7 марта в 13:00. Показы бесплатные, по предварительной регистрации на сайте театра.

Каждый фестивальный день в театре будут проходить читки пьес Дмитрия Данилова – «Человек из Подольска» (6 марта в 15:00), «Сережа очень тупой» (7 марта в 16:00) и «Выбрать троих» (8 марта в 16:00).

8 марта в 19:30 на большой сцене театра состоится встреча с Дмитрием Даниловым, вход свободный.

Также 6 марта в галерее «ЦЕХ» откроется выставка петербургской художницы Ирины Москвиной «Демонология нашего района». Вход на выставку будет свободным.

Посмотреть программу фестиваля, зарегистрироваться или купить билеты на «Данилов-фест» можно на официальном сайте театра.