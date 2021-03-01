Пьяных водителей задержали сотрудники полиции в Пскове и Новоржевском районе
В Пскове и Новоржевском районе сотрудники полиции задержали пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ночью 28 февраля в Пскове у дома на улице Юбилейной остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109. За рулём находился пьяный 25-летний житель Псковского района.
Вечером 26 февраля в деревне Деревицы за рулём ВАЗ-2110 находился нетрезвый 50-летний житель Новоржева. Водители свою вину признали. По данным фактам проводятся проверки.