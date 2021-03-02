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Общество

Привили первых участников исследования вакцины «Спутник Лайт»

Pixabay.com

 

В столице началась вакцинация участников исследования вакцины «Спутник Лайт», пишут «РТ», со ссылкой на сообщение заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасии Раковой.

«По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объёмы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идёт подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — рассказала Анастасия Ракова.

Она также отметила, что «Спутник Лайт» - однокомпонентный препарат, будет использоваться молодыми людьми от 18 до 30 лет, у которых хорошо вырабатывается имунный ответ при прививке, а также для ревакцинации.

Окончание исследований запланировано на 28 января 2022 года.

По словам доцента кафедры биохимии КФУ, вирусолога Владимира Оберемка, ранее вакцина испытывалась в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», где подтвердили испытания вакцины, проведенные на кроликах, благодаря которой у животных вырабатываются антитела.

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