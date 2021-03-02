Великолукские рыболовы-спортсмены подтвердили статус сильнейших в Псковской области

16:38, 01 марта 2021, ПАИ

Весна торопится, торопятся и псковские спортсмены-рыболовы. Два года они не могли провести чемпионат области по погодным условиям. И вот, наконец-то, сильнейшие в ловле рыбы на блесну со льда определены.

Чемпионат Псковской области – 2021 проходил в два тура 27 и 28 февраля в Пустошкинском районе на льду озера Зверино. В борьбе за титулы чемпионов, как в личном зачёте, так и в командном, состязались 11 команд, 33 спортсмена. В первый день отлично выступила мало кому известная команда блеснильщиков «Рыбацкая бухта» из Невеля. Перворазрядник Евгений Никитин и его товарищи по команде третьеразрядники Иван Прусаков и Константин Баранов, набрав лучшую сумму баллов «19», вырвались на первое место. Во второй день командный результат невельчан оказался слабее, но в итоге за два тура он всё равно позволил завоевать серебряные медали с суммой мест «63» и общим весом улова 12 кг 536 г. Борьба была очень упорная, спортсмены-рыболовы из «Рыбацкой бухты» лишь на один балл опередили кандидатов в мастера спорта из псковской команды «Рыболовная семья» (А. Алексеев, В. Богданов и Я. Баслаков, 64 балла и 13 кг 306 г), завоевавших бронзовые медали, и уступили всего 3,5 балла победителям – великолучанам из команды ЗЭТО (А. Березин, А. Казаков и Д. Иванов, 59,5 балла, 11 кг 930 г).

Первое место в личном зачёте и звание чемпиона Псковской области совершенно неожиданно завоевал Константин Баранов, впервые принимавший участие в соревнованиях столь высокого ранга. Стабильные результаты в оба дня (пятое и третье места) позволили невельчанину подняться на самую высокую ступеньку пьедестала почета. Денис Ерошенков из Великих Лук стал серебряным призёром, уступив три балла победителю. Бронзовая медаль досталась великолучанину Дмитрию Иванову, всего на один балл отставшему от второго места. Заняв четвёртое место, сложил свои чемпионские полномочия Алексей Казаков, обладавший этим титулом с 2018 года (в 2019 и 2020 годах чемпионат не разыгрывался по причине отсутствия льда).

«На тренировках мы с успехом ловили здесь крупного окуня, двухсотграммовые экземпляры попадались на многих нами разведанных точках , – рассказал о победе своей команды ЗЭТО великолучанин Андрей Березин. - А на соревнованиях – куда что подевалось. Прежние точки – не работают, далеко не с каждой лунки максимум по 3-5 полосатых рыбки выуживали, и их вес – 15-30 граммов. За счастье были «трофеи» весом в 50 граммов, ни одного даже стограммового окуня мы не поймали. Очень трудными оказались соревнования. А победили за счёт дружной и слаженной командной работы. Если мы видели, что кто-то из команды выпадает (в какой-то период ловит хуже других. – Прим. авт.), мы немедленно ему помогали подсказками».

Подводя короткие итоги завершившегося чемпионата Псковской области - 2021 по ловле рыбы на блесну со льда, нужно отметить, что великолучане подтвердили своё многолетнее доминирование в этом виде спорта. Не могут не радовать результаты спортсменов из Невеля, смело вмешавшихся в давнюю конкурентную борьбу мастеров блесны Великих Лук и Пскова. Приближаются к лидерам и спортсмены из Усвят, на этот раз они оказались пятыми, на четвёртом месте - ещё одна великолукская команда «ВЛР».

Успешно завершившиеся областные первенства по ловле рыбы со льда на мормышку и блесну разбудили аппетит псковских спортсменов. Появились планы о проведении 10 марта открытого первенства Пскова. Соревнования, при наличии льда и разрешения выхода на него, пройдут в Псковском районе на озере Долгое (3 км от поворота с Гдовского шоссе на Теребище).