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Общество

Как попасть на работу в Псковский криминалистический центр

Начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области Алексей Кирилёнок в эфире проекта ПАИ-live 1 марта рассказал, как попасть на работу в центр.

По его словам, традиционных криминалистов готовят специализированные вузы – близлежащие находятся в Санкт-Петербурге, Калининграде и Волгограде. По окончании криминалисты получают образование, которое позволяет им сразу приступить к работе, считает Кириленок. «Если речь о специальных направлениях – к примеру, исследование наркотиков, спиртосодержащей продукции, табака, – работа в них предполагает в обязательном порядке наличие дополнительного профессионального образования», - добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас в центре есть небольшой дефицит кадров в части специалистов по отдельным направлениям. В частности, требуются люди с автотехническим образованием, инженерным, программисты, поскольку сейчас распространены преступления в сфере телекоммуникаций.

«Сейчас большие количества и объемы материалов поступают в МВД, и специалисты этого профиля (программисты) на данном этапе нужны. Причем серьезные, ответственные, квалифицированные, ответственные люди», - сказал Кириленок.

Он также отметил, что человек, который является экспертом и выдает заключения, дает подписку о соблюдении всех норм и правил: «Ошибок мы стараемся не допускать. Никакой поспешности, необдуманных решений».

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