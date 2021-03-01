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Культура

Псковский театр изменил афишу на 2 и 3 марта

2 и 3 марта Псковский театр драмы покажет «Метель» и «Пиковую даму» вместо комедии «Позвольте вам выйти вон!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«В связи с болезнью артиста мы вынуждены заменить спектакль «Позвольте вам выйти вон!», запланированный на 2 и 3 марта. Вместо комедии по Чехову мы покажем не менее любимые публикой спектакли «Метель» и «Пиковая дама». 2 марта мы приглашаем зрителей на спектакль «Метель», 3 марта – на спектакль «Пиковая дама». Купленные на спектакль «Позвольте вам выйти вон!» билеты будут действительны», - уточнили в театре.

Зрители, желающие вернуть билеты, могут сделать это по месту покупки. Телефон кассы 8 (8112) 72-80-22. Актуальная афиша опубликована на сайте театра.

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