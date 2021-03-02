Вместо рыбалки в кювет - Николай Бесклёвный попал в ДТП

16:55, 01 марта 2021, ПАИ

Наш колумнист Николай Бесклёвный с товарищами отправился на рыбалку, а попал в дорожно-транспортное происшествие. Что произошло и как товарищи-рыболовы вышли из сложной ситуации, читайте в новой статье.

Долгожданная поездка

21 февраля. Ещё за две недели мы наметили этот день для праздничной рыбалки. Для себя отмечали, что, если даже погода будет плохая, всё равно поедем, потому как давненько с товарищами, рыбаками и сослуживцами, не встречались. Погода обещалась что надо: и без ветра, и без осадков, да ещё и оттепель с двумя плюсовыми градусами.

Встретились в 6:30 на заправке Гдовского шоссе, мы там всегда встречаемся, когда едем на Чудское озеро, а поездку наметили в Ветвеник, за плотвой. Загрузились в L-200 и впятером отправились к чудским берегам. Хорошая машина – уместились все наши ящики, буры и санки, а чтобы в салоне не тесно было, мы куртки в багажный отсек положили. По дороге весело о житье-бытье разговаривали, о рыбалке.

Ехали небыстро – дорога чистая, но сырая, на ветровом стекле иногда следы небольшого дождика рисовались, на автотермометре от самого города светился стабильный «ноль». Нескончаемая рыбацкая колонна псковских автомобилей дружно двигалась в северном направлении. Ехали с отличным настроением в предвкушении хорошей рыбалки и прекрасного предпраздничного дня.

Поскользнулись…

Всё так быстро произошло, что никто ни понять, ни испугаться не успел. Только я, сидя посредине на заднем сиденье и отчётливо видя, что происходит впереди, успел негромко произнести: «Дима, Дима, Дима-а-а!» И ехали не спеша и, можно сказать, даже аккуратно. Но на извилистом участке дороги за Елизарово, не доезжая поворота на Мешокль, наш автомобиль вдруг немного, но резко занесло вправо - Дмитрий выкрутил руль влево, нас унесло на левую сторону дороги, пытаясь выровнять машину, он крутнул руль вправо, нас развернуло на 180 градусов, упёрло левыми колёсами в высокий снежный бруствер на обочине и сначала мягко опрокинуло на бок и тут же перевернуло на крышу.

В каком положении мы оказались, где верх, где низ, сразу было и не разобраться – в салоне было тихо и темно. «Все живы? Все целы?» - первым подал голос Александр Витальевич. «Со мной всё нормально», - ответил я. «И со мной», - подал голос Станислав. «Дима, ты как?» - спросил я водителя. «Да вроде бы живой», - услышал в ответ. «Марьян, а ты где?» - на заднем сиденье мы сидели втроём довольно плотно, он был моим соседом слева, но сейчас я его не ощущал, рядом его точно не было. «Здесь я, здесь», - откуда-то сзади и сверху раздался знакомый голос.

К нам начало приходить понимание, что мы, где мы и как мы. К счастью, все живы и все целы - никто ни на что не жаловался. Но надо побыстрее выбираться из салона – не дай бог что-нибудь где-нибудь воспламенится…

Стали пытаться открыть двери, это очень непросто оказалось. Мы искали дверные ручки в потёмках и совсем не там, где они находились, – сориентироваться было ой как не просто. Кто-то включил телефонный фонарик, ручка правой задней двери обнаружилась совсем не там, где мы её до этого пытались нащупать, и, ура, дверь сразу же и открылась. Мы поочерёдно выбрались из машины. Как хорошо, что двери не заклинило, что часто бывает при подобных кувырканиях, и одна сторона, правая, оказалась свободной от снега, кустов, деревьев, камней и прочих возможных и невозможных препятствий.

Легко отделались

Наша «Мицубиси» тихо лежала в кювете двухметровой глубины вверх колёсами. И лобовое, и заднее стёкла, и стёкла всех боковых дверей были на месте, и даже зеркала заднего вида были целы. На первый взгляд, серьёзно пострадал лишь левый порог, далеко сдвинувшийся со своего места и неестественно изогнувшийся по всей своей длине. Невысокая скорость и глубокий мягкий снег минимизировали последствия опрокидывания.

Мы стояли рядом с машиной и понимали, что нам очень повезло, что ни встречной машины не было в этот момент, ни попутной, ни дерево в кювете не попалось, ни валун, и все мы целы и невредимы. Как только мы выбрались из кювета на обочину, то всё и сразу стало понятно – кювет и часть дорожного полотна в этот утренний час представляли из себя сплошную полосу льда трехметровой ширины. Видны были следы, как нас кидало из стороны в сторону. Вероятнее всего, Дмитрий зацепил эту ледяную дорожку правыми колёсами, и случилось это как раз в начале извилистого участка, когда дорога начинала поворачивать влево. Правые колёса оказались на льду, в этот момент произошёл поворот руля влево. На японском автомобиле имеются и АВС, и ЕВС, и прочие системы безопасности, и новая зимняя резина, но как-то их умной и своевременной помощи мы в нашем случае не заметили. Но чего пенять на что-то и кого-то? В таких ситуациях в сводках дорожно-транспортных происшествий пишут: «В сложной дорожной обстановке водитель не справился с управлением». На часах было 7:15.

Спасибо всем, кто притормозил или остановился

Понятно, что, ни своими силами, ни даже если остановить всех многочисленных проезжающих в этот ранний час, мы вынуть из кювета двухтонный автомобиль, да ещё лежащий на крыше, всё равно не сможем. Кстати, примерно каждый пятый автомобиль останавливался, узнавали – всё ли в порядке и предлагали посильную помощь. Всем притормозившим и остановившимся - огромное спасибо. Но помощь требовалась более серьёзная и основательная. Опыта в разрешении подобных ситуаций у нас немного, а потому мы даже о подъёмном кране призадумались, но решили начать с эвакуатора.

Дело мастера боится

На мой звонок сразу же вежливо ответил молодой человек, уточнил, где мы, не дэтэпэшный ли у нас случай. Через пятьдесят минут автомобиль «Исузу» с жёлтыми проблесковыми маячками остановился возле нас на обочине. «Извините, очень скользкая дорога», – объяснил своё небольшое опоздание водитель эвакуатора. На первый взгляд мне показалось, что приехавшая машинка не соответствует тяжести ситуации – уж очень она лёгонькой показалась, да и водитель подобных машин в моём понимании должен был быть таким крепким и взрослым мужиком, в промасленном комбинезоне, потрепанной куртке и с огромными рукавицами. Но перед нами стоял опрятно и довольно легко одетый молодой человек лет тридцати.

Как оказалось, волновались мы напрасно. Поставив на нужное место эвакуатор, закрепив его лапами-упорами, заведя лебёдку и зацепив мягкими лентами за элементы подвески перевёрнутой машины, нашу «Мицубиси» как-то очень легко и просто поставили на свои «ноги». На всё про всё, как мне показалось, ушло не более 10-15 минут. Действительно, дело мастера боится.

Пока Андрей отцеплял-перецеплял тросы, Дмитрий и мы вместе с ним обошли вокруг и ещё раз осмотрели автомобиль и даже под капот заглянули. Кроме уже упомянутого порога и трещины на лобовом стекле, видимых повреждений не было. По Дмитрию было видно, что у него отлегло от сердца и он, то ли в шутку, то ли всерьёз произнёс: «Ну, что? Дальше на рыбалку поедем?» Водитель эвакуатора посоветовал двигатель не заводить ни в коем случае – и масло из поддона должно было вытечь за полтора часа лежания вверх ногами, и затечь оно за это время могло туда, куда не надо.

Наш автомобиль хотя и стал на четыре колеса, но как раз под его брюхом оказался снежный дорожный бруствер. Лебёдка потянула, но даже закреплённый эвакуатор начало стягивать с места. Дмитрий, сидевший в этот момент за рулём своего автомобиля, решил помочь и… завёл мотор. Двигатель взревел, резко набрал высочайшие обороты, автомобиль окутало дымом, а секунд через десять он заглох.

«Всё, пипец двигателю! Я же говорил, не заводить», - с горечью произнёс Андрей. «И что теперь?» - спросил я его. «А что теперь? – несколько раздражённо отвечал молодой человек. - Скорее всего, заклинило двигатель и разрушило блок цилиндров, сломало поршни, погнуло клапана. Но нужно разбирать движок и смотреть. В общем, дальше может быть дорого и сердито. Зачем? Я же ему говорил…»

Дмитрий и сам понимал, что совершил ошибку. Но что теперь поделаешь? Загрузили бездыханный автомобиль на эвакуатор и увезли в автомастерскую.

Праздничный гололёд

Оказалось, что неприятность на дороге приключилась не только с нами. У Андрея мы уже вторые, да и по Гдовской дороге от Пскова и до Елизарово мы в кювете уже не одни. Телефон у молодого человека всё это время не умолкал, и, судя по ответам, звонили ему такие же бедолаги, как и мы. Очень серьёзный гололёд был в это февральское утро. И потом, когда я ещё раз, но уже по телефону благодарил Андрея за помощь и профессионализм, спросил, много ли было у него в этот день работы. «Много. Кроме вас ещё четыре машины вынул из кюветов, к счастью и там пострадавших не было», - рассказал парень. Тяжёлую ситуацию, сложившуюся в минувшие праздничные дни на дорогах нашего региона, подтвердили и в пресс-службе МЧС по Псковской области: «21-23 февраля подразделения пожарно-спасательного гарнизона Псковской области выезжали 12 раз на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП один человек погиб».