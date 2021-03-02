Аномальное количество осадков в марте может выпасть в Псковской области

17:12, 01 марта 2021, ПАИ

Аномальное количество осадков в марте может выпасть в Псковской, Ленинградской, Тверской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском и Забайкальском краях, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Избыток осадков ожидается на самом северо-западе страны: Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская, Брянская области. Кроме того, аномальное количество осадков будет в регионах, расположенных на Нижней и Средней Волге, на Урале; в Екатеринбурге, Челябинской, Курганской областях, также в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае», - уточнил Вильфанд.

Специалист пояснил, что избыток осадков не подразумевает, что дожди в этих регионах будут идти каждый день. «Эти характеристики не означают, что все время будут идти осадки. Будет сильнейшая неоднородность, чередование периодов», - добавил Вильфанд.