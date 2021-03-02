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Общество

От элементов до ДНК — один день в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Псковской области

Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области — место, где поспешность и торопливость точно не живут. От работы криминилиста во многом зависит точность и обоснованность обвинения в совершении преступления.

В ЭКЦ проводят десятки видов традиционных и специальных экспертиз — от дактилоскопических, баллистических до генетических. Выявление химических элементов и ДНК — здесь делают всё.

О настоящих, не киношных буднях журналистам Псковского агентства информации рассказали эксперты ЭКЦ.

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