От элементов до ДНК — один день в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Псковской области

17:15, 01 марта 2021, ПАИ

Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области — место, где поспешность и торопливость точно не живут. От работы криминилиста во многом зависит точность и обоснованность обвинения в совершении преступления.

В ЭКЦ проводят десятки видов традиционных и специальных экспертиз — от дактилоскопических, баллистических до генетических. Выявление химических элементов и ДНК — здесь делают всё.

О настоящих, не киношных буднях журналистам Псковского агентства информации рассказали эксперты ЭКЦ.