О «магии» криминалистики и требованиях к экспертам – в интервью с Алексеем Кирилёнком

18:22, 01 марта 2021, ПАИ

Ежегодно 1 марта отмечается День эксперта-криминалиста МВД России. От работы этих людей во многом зависит точность и обоснованность обвинения в совершении преступления. Начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области Алексей Кирилёнок рассказал об особенностях криминалистики, видах исследований и какими качествами должен обладать эксперт.

Как работают криминалисты

– Алексей Васильевич, с праздником вас!

– Спасибо. Сегодня мы отмечаем 102-ю годовщину со дня образования экспертно-криминалистических подразделений. Приказ об их создании был подписан 1 марта 1919 года. Мы уже прошли вековой юбилей.

– Чувствуете наследие тех времён?

– Криминалистика — это наука традиционная, и связь поколений, безусловно, присутствует. И на этом, я бы сказал, строится вся криминалистическая работа, на том базисе, который был когда-то наработан нашими предшественниками. Эту преемственность мы сохраняем, везде её используем, и она нам помогает решать стоящие перед службой задачи.

– Центр — обтекаемое название. Расскажите, что входит в вашу структуру и кто в ней работает? Это именно ваши сотрудники выезжают на место преступления, раскладывают чемоданчик, достают оттуда пробирки, как в фильмах показывают?

– Да, эти люди как раз и есть эксперты-криминалисты. В основе стоит Экспертно-криминалистический центр МВД России, и по территориальной подведомственности мы являемся базовым органом ЭКЦ УМВД России по Псковской области. То есть центр — это базовая организация в любом территориальном подразделении, в штате каждого из них есть эксперты-криминалисты. Что касается выездов на места происшествий, это одна из основных задач экспертно-криминалистической службы — обеспечение неотложных следственных действий, к которым относится осмотр места происшествия. При поступлении сигнала в дежурную часть следственно-оперативная группа, которая каждые сутки находится в режиме дежурства, совместно с экспертом прибывает на осмотр места происшествия, и как раз там начинается та «магия» работы экспертов, открывается чемоданчик, как вы его называете. Это экспертно-криминалистический чемодан, который снабжён всеми необходимыми средствами фиксации, обнаружения, изъятия следовой информации для дальнейшего использования в расследовании и раскрытии преступлений.

– Наш коллега этой ночью был свидетелем работы эксперта-криминалиста, когда мужчина несколько раз на машине переехал человека, перед этим избив его. Ваши сотрудники должны присутствовать на любом подобном ЧП?

– Это не ЧП, это уже практически уголовно наказуемое деяние. Безусловно, в основе любого процесса изобличения человека, виновного в том или ином преступном деянии, лежит доказательственная база. И для того чтобы она была, в работу следственно-оперативной группы в обязательном порядке включаются эксперты-криминалисты. Для фиксации, обнаружения, изъятия следовой и иной информации, которая в дальнейшем будет способствовать изобличению и наказанию виновных.

Широкий спектр возможностей

– В вашу немаленькую структуру входит несколько лабораторий, которые занимаются самыми разными направлениями. Буквально год назад в Пскове открылась генетическая лаборатория Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области. Она стала первой такой лабораторией на территории нашего региона. Расскажите о её работе: чего удалось достичь за год?

– Открытию этой лаборатории предшествовала очень серьёзная подготовка. Обеспечена высокоточным оборудованием, специалисты высочайшего профиля в ней работают, люди, имеющие не по одному высшему образованию. Приборная база оценивается в десятки миллионов — лаборатория дорогостоящая. И с момента становления лаборатории до получения результатов прошло менее года. Люди сумели в кратчайший срок получить дополнительное образование. Потому что само по себе профильное образование сотрудников центра ещё не даёт права быть экспертом. Любое направление деятельности, которое человек выбирает в экспертном центре, в обязательном порядке сопровождается получением дополнительного профессионального образования. Оно даётся на базе Экспертно-криминалистического центра МВД. При этом человек получает право самостоятельного производства экспертиз. ДНК-лаборатория смогла в кратчайшие сроки подготовить необходимых специалистов и приступить к работе. Большие финансовые вложения, которые были влиты в эту лабораторию, в том числе при поддержке администрации Псковской области, уже начали окупаться, есть положительные результаты. Ряд громких преступлений имеют свои подтверждения посредством использования ДНК-анализа.

– Какие ещё лаборатории входят в центр?

– Центр условно можно разделить на традиционные криминалистические виды экспертиз — их семь направлений — и специальные виды исследований, которые насчитывают десятки направлений. Например, химическая лаборатория: у неё очень широкий спектр возможностей, начиная от исследования спиртосодержащей жидкости, табачной продукции, контрафакта. И наверное, бич всего — наркотические средства, в том числе их прекурсоры. Весь спектр того, что в криминале существует на территории области, данная лаборатория способна отработать.

– Сегодня мы побывали в гостях в центре и чего там только не видели. Например, дактилоскопию.

– Дактилоскопия — один из видов исследований, который находится в истоках криминалистики. Начиналась она как наука, позволяющая фиксировать, описывать внешние признаки преступников, чтобы иметь информацию о них. Дактилоскопия существует уже несколько веков и достигла сейчас своего апогея. На базе центра вы были в АДИС — автоматизированной дактилоскопической информационной системе, которая позволяет при обнаружении следов пальцев рук на осмотрах места происшествия в дежурные сутки отработать их, проверить лиц, которые могли быть причастными к совершению преступления, а также осуществить проверки на территориях соседних регионов.

Как стать экспертом-криминалистом

– Как можно попасть на работу в центр? Какие вузы готовят таких специалистов?

– Как я уже сказал, криминалистику можно поделить на специальные направления и традиционные. Традиционных криминалистов готовят специализированные вузы – близлежащие в Санкт-Петербурге, Калининграде и Волгограде. Есть ещё ряд по северному «кусту», но так далеко мы не забираемся. По окончании этих вузов люди получают образование, которое позволяет им сразу приступить к работе экспертом-криминалистом. Если люди приходят в специальные направления: исследования наркотиков, спиртосодержащей продукции, табака, в ДНК-лабораторию, — такая работа предполагает в обязательном порядке наличие дополнительного профессионального образования.

– Вы испытываете проблему с кадрами?

– К сожалению, да. В последнее время сложилась такая ситуация в направлениях специальных видов. Нужны люди с автотехническим образованием, инженерным, программисты. Сейчас очень серьёзная проблема — это преступления в сфере телекоммуникационных информаций. МВД борется с этим видом преступлений на всех уровнях, и экспертно-криминалистический центр в этой ситуации обеспечивает серьёзную работу в плане сбора информации. Поэтому нужны люди, имеющие очень хорошее представление о работе с компьютерными программами, чтобы уметь отслеживать отдельные моменты в рамках расследования уголовных дел.

– То есть когда нам или нашим коллегам ломают сайт, с карточек пенсионеров списывают деньги — это всё к вам?

– Это к нам. И, пользуясь моментом, ещё раз хочу к этому вернуться: ни в коем случае никому не сообщайте никакую информацию, кем бы они ни представлялись. Сейчас большие количества и объёмы материалов поступают в МВД, и специалисты этого профиля [программисты. — ПАИ] на данном этапе нужны. Причём серьёзные, ответственные, квалифицированные люди.

– Как вы ищете кадры? Про вузы упомянули. А переманиваете откуда-то?

– Вопрос переманивания, наверное, присутствует. Но в этой ситуации можно говорить о том, что мы идём в народ, в учебные заведения. Пользуемся сайтом центра занятости, он не первый год уже на связи с нами, наработана своя практика. Порой доходим до бытового уровня: по родным, знакомым, близким. Город не такой большой, и область — тоже. Момент частного общения тоже подключается. Мы пользуемся всеми возможностями и способами, чтобы привлечь людей на нашу сторону. Но нужно понимать, что мало найти человека, ещё нужно, чтобы его квалификационные требования соответствовали.

Лучше семь раз отмерить

– Расскажите подробнее об этих требованиях. Слово эксперта в уголовном деле очень много может значить, иногда имеет решающее значение. Какая ответственность, если вдруг эксперт ошибся, и какие критерии предъявляются к вашим сотрудникам?

– Экспертно-криминалистическая деятельность в плане выполнения экспертиз сопровождается 307-й статьёй Уголовно-процессуального кодекса. Если совсем просто говорить, человек, который является экспертом и пишет заключения, в обязательном порядке даёт подписку о соблюдении всех норм и правил. Ошибок мы стараемся практически не допускать, потому что в нашей работе лучше семь раз отмерить — один раз отрезать. Никакой поспешности, никаких необдуманных решений. Потому что каждое слово эксперта подписано уголовной статьёй. Максимум внимания. Да, бывают спорные ситуации, в процессе уголовного судопроизводства у стороны защиты или обвинения могут возникать разные вопросы. Но этот механизм отрегулирован федеральным законом об экспертно-криминалистической службе и внутренним приказом МВД. Если есть сомнения в заключении эксперта, существует определённый алгоритм — назначение повторной экспертизы, уже другим экспертом, либо дополнительной в зависимости от обстоятельств, что необходимо выяснить.

– Бывали случаи, когда на ваших коллег оказывали давление?

– Бывали, наверное, но сейчас об этом не стоит говорить. Это уже работа других подразделений. Есть отдел личной безопасности, инспекция личного состава, где данные вопросы решаются. Они нечасто бывают, но, к сожалению, ситуации бывают различными. Все эти вопросы отрегулированы, они отрабатываются достаточно чётко, здесь мы проблем не испытываем.

– Когда мы были сегодня в центре и общались с его сотрудниками, я для себя отметил, что они все абсолютно спокойно рассказывают о своих делах, специальностях. Это редкость, когда человек простым человеческим языком объясняет не очень понятные вещи. Все ваши коллеги улыбчивые и спокойные. Судя по всему, это и есть один из критериев отбора — разбираться досконально и быть спокойным.

– Абсолютно верно. И не спешить с выводами. Эксперт не должен спешить никогда.

– Ещё раз поздравляем вас и ваших коллег, желаем вам никогда не ошибаться и не торопиться!