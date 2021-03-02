В Опочке состоялся митинг в память о погибших десантниках

18:40, 01 марта 2021, ПАИ

1 марта в Опочке у мемориала погибшим десантникам состоялся памятный митинг. Об этом рассказала газета «Красный маяк».

Именно в первый день весны 2000 года псковские десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с чеченскими боевиками и арабскими наёмниками в Аргунском ущелье. Ценой свомх жизней они предотвратили прорыв 2,5 тысячи бандитов, уничтожив 700 из них. Из девяноста десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. Они не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, остановив продвижение боевиков. Среди погибших были и двое опочецких ребят — Дмитрий Иванов и Денис Шевченко.

Участников митинга приветствовал глава района Юрий Ильин:

– Сегодня мы отмечаем 21-ю годовщину гибели 6-й роты. Подвиг наших земляков, их мужество навсегда вошли в историю нашей страны. Дмитрий Иванов и Денис Шевченко — опочане. Они жили здесь, ходили по этим улицам, многие знают и помнят Дениса и Дмитрия до сих пор… Вечная память героям.

Обратившись к опочецкой молодёжи, Юрий Артамонович выразил надежду, что подвиг павших воинов не будет предан забвению новыми поколениями опочан.

В свою очередь военный комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров, говоря о погибших земляках, отметил, что ребята до конца были верны присяге и выполнили воинский долг. Дмитрий Иванов и Денис Шевченко — это наши герои, которых мы должны помнить и чтить.

В честь тех, кто до конца выполнили свой воинский долг, тишину опочецкого неба нарушили троекратные залпы воинского салюта.

Все присутствующие на митинге почтили память героев минутой молчания, после чего к подножию бюстов легли красные гвоздики и гирлянда, изготовленная юнармейцами военно-патриотического клуба «Беркут». Необходимо отметить, что в этот день юные патриоты побывали на могилах воинов-десантников, где также возложили цветы и зажгли поминальные свечи.



