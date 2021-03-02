43-летний житель Острова подозревается в покушении на убийство

18:54, 01 марта 2021, ПАИ

1 марта 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями в Псковскую областную клиническую больницу 50-летнего местного жителя. По результатам процессуальной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 43-летний житель Острова, который в ночь на 1 марта 2021 года, находясь на участке местности вблизи церкви Покрова от Торгу в Пскове, в ходе ссоры нанёс потерпевшему множество ударов ногами в область головы и тела, после чего сел за руль своего автомобиля и дважды наехал на лежащего на асфальте потерпевшего, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести.

Однако довести преступление до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам ввиду вмешательства неравнодушных граждан. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему была своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время следователи проводят работу по сбору и закреплению доказательственной базы.

