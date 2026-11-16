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Общество

В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников

Итоги межрегионального конкурса для школьников «Медиамарафон» с элементами хакатона подвели в детском технопарке «Кванториум Псков». В течение трёх дней команды из разных городов соревновались в качестве и скорости создания контента. Конкурс объединил 19 команд из Пскова, Великих Лук, Изборска, Гатчины, Санкт-Петербурга, Кировска, Мурманска и Нижнего Новгорода. Об этом ПАИ сообщили в детском технопарке «Кванториум Псков».

Программа мероприятия была максимально приближена к реальным рабочим процессам в медиасфере. Участники выполняли технические задания от реальных заказчиков, работая в жёстких временных рамках: разрабатывали стикерпаки на экотематику, проводили редизайн сообществ «ВКонтакте» для псковских бизнесменов, снимали и монтировали видеоролики, а также создавали карточки для маркетплейсов реальных товаров с использованием технологий искусственного интеллекта. За каждое выполненное задание команды получали баллы, которые сформировали итоговый рейтинг турнирной таблицы.

«Именно такой формат – с реальными заказчиками, сжатыми сроками и экспертной оценкой – даёт начинающим медийщикам самый ценный опыт. Поэтому мы обязательно продолжим проект и встретимся на «Медиамарафоне 2.0», – отметила директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»
  • В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
    Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»

Для участников была подготовлена развлекательная и экскурсионная программы, а для наставников организаторы провели деловой трек: педагоги представили лучшие практики, повысили свои навыки на мастер-классах по анимации и дизайну, встретились с блогером Вячеславом Гординым.

В церемонии награждения приняли участие министр образования Псковской области Александр Сорокин, а также заказчики проектов и представители бизнеса и системы образования.

«Для бизнеса такие проекты – это отличная возможность увидеть свежий, нестандартный взгляд молодёжи на привычные задачи. Ребята показали высокий уровень вовлечённости и креативности, многие их решения действительно можно брать и сразу внедрять в работу. Радует, что уже со школьной скамьи участники учатся слышать заказчика и работать на результат», – отметил председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», член жюри Дмитрий Мельников.

По результатам трёхдневной работы были определены сильнейшие команды. Победителем стала команда Dizzy Evolution из Нижнего Новгорода, второе место заняла команда «Крутые девчонки» из детского технопарка «Кванториум Псков», третье место – команда ММЛ из Мурманска.

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