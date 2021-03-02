Из Пскова в Крым будут летать 140-местные авиалайнеры

20:08, 01 марта 2021, ПАИ

Авиарейс Псков – Симферополь был запущен ещё в прошлом году. В этом году в связи с востребованностью рейсов осуществлять перевозки будет новый тип воздушных судов — самолёты авиакомпании S7 Airlines вместимостью более 140 посадочных мест. Об этом пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

На авиамаршрут Псков – Симферополь уже открылась продажа билетов, самолёты по этому направлению начнут курсировать с 30 апреля по вторникам и пятницам. Отправление из Пскова — в 15:35, прибытие в Симферополь — в 19:00; вылет обратно в Псков — в 11:30, прибытие — в 14:45.

S7 Airlines — одна из крупнейших авиакомпании в России, и впервые авиарейсы из Пскова будет обслуживать такой авиационный гранд. В прошлом году перевозки по этому маршруту осуществляла компания «РусЛайн» на самолётах вместимостью 50 пассажиров.