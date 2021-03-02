Разговор начистоту

21:23, 01 марта 2021, ПАИ

Заголовок не обманул. Сегодня будем говорить о чистоте. Зимней сказке пришёл конец. Температура медленно ползёт вверх, избавляя землю от ледяного плена, прохожие демонстрируют чудеса грации и пластики, преодолевая лужи и слякоть, а работники коммунальных служб, смахнув пот со лба, взялись за уборку рассыпанного ранее песка и всех «подарков», оставленных в недрах сугробов. Мы отправились на улицы Пскова, чтобы узнать у простых прохожих, как они оценивают чистоту улиц в этот период. Ответы вы найдёте в нашем опроснике.



Прежде чем делать какие-либо выводы, следует оговориться. Сегодня лишь первый день весны, волшебным образом снег и грязь не исчезают. Всё это — большой труд, который не всегда оценивают по достоинству. У дворников нет супергеройских способностей, а техника не всегда эффективна. К слову, мы пытались пообщаться с работниками коммунальных служб, они занимались выполнением своих обязанностей, но от комментариев отказались. Будем исходить из мнений людей, а они не так однозначны, как могло бы показаться.

В большинстве своём люди недовольны уборкой улиц: грязь, слякоть, окурки и мусор — всё это мало сочетается с тёплым весенним настроением. Но причины у каждого свои. Одни воспринимают это как данность, другие сетуют на невоспитанных людей, которые не могут донести фантик до урны или прибрать за своим питомцем. Были претензии и к рельефу улиц и тротуаров: «Кругом ямы, плитка лежит неровно. Из-за этого образуются лужи и грязь», — говорили одни. Другие надеются в скором времени увидеть в своем дворе ту же чистоту, что и в центре города, а кто её уже наблюдает и в полном восторге от этого факта.

Недоработки есть, в таком масштабном деле без них не обходится. Работа ведётся, и итоги подводить пока преждевременно. Главное, что мы можем сделать уже сейчас, — быть ответственными. Не бросайте мусор, убирайте за своими питомцами и уважайте труд других людей.