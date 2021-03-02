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Общество

Губернатор Псковской области поинтересовался ходом строительства социального городка

Губернатору доложили, что первоначальный проект социального городка доработан. Фото администрация Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 1 марта, провёл совещание. На нём обсудили вопросы строительства социального городка в Пскове, сообщили в администрации Псковской области. На площадке социального городка ранее были возведены три жилых корпуса и административный блок, где сейчас ведутся электромонтажные и штукатурные работы. В ещё двух строящихся корпусах идёт кладка стен, устройство перегородок, прокладка части инженерных сетей.

В настоящее время первоначальный проект социального городка доработан и прошёл госэкспертизу. Сметная стоимость увеличена почти на 100 млн рублей. Новая проектная документация передана подрядчику для работы.

«В январе мы находились в графике, в феврале шли с опережением. Мы будем стараться находиться в графике и дальше. Будем форсировать работы. Постараемся сдать объект раньше срока. Ответственность перед регионом мы понимаем. Всё руководство сейчас на площадке», — заверил представитель подрядной организации Дмитрий Назаров.

Глава региона поинтересовался, сколько сейчас рабочих находится на площадке. Дмитрий Назаров отметил, что на объекте 43 человека. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к отделочным работам в готовых корпусах. К апрелю число рабочих на площадке будет увеличено до 60 человек. Губернатор в свою очередь уточнил, что мешает уже сейчас вывести на объект дополнительные рабочие силы. Дмитрий Назаров отметил, что сейчас завершаются штукатурные и штрабильные работы, только после этого можно приступать к внутренней отделке корпусов. Кроме того, по его словам, учитывая погодные условия, скоро можно будет начать работы по благоустройству.

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