Кабмин предложил не наказывать медиков за случайную утрату наркотических средств

22:24, 01 марта 2021, ПАИ

Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект, который позволит медицинским работникам избежать наказания по уголовной статье за нарушение правил оборота наркотических средств, которые использовались в медицинских целях, если это произошло по неосторожности и если утрата не привела к причинению вреда. Текст размещён в думской электронной базе, сообщает ТАСС.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», — говорится в примечании, которым предлагается дополнить статью 228.2 Уголовного кодекса РФ.

Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

На данный момент максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до трёх лет с потерей права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на такой же срок. В пояснительных материалах указано, что внесённая инициатива направлена «на гуманизацию уголовного законодательства».

Разработчики приводят статистику, согласно которой за период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК, из них 29 — в отношении медицинских работников, из которых пять были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд. Дополнение этой статьи предложенным примечанием «соответствует рекомендациям Международного комитета по контролю над наркотиками, который признаёт одной из причин ограничения доступности наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях наличие правовых санкций за непреднамеренные ошибки при обращении с опиоидными анальгетиками».

«Внесение предлагаемого изменения не исключает дисциплинарную и (или) материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ», — подчёркивают в правительстве.