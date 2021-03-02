0
01:22
Котики, комплименты и здоровые привычки. Что ещё надо в первый день весны? «Хороший дайджест» на связи!
00:01
В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса
23:34
В библиотеке Дедовичей вспомнили о Дне кошек
22:52
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
21:28
Губернатор Псковской области поинтересовался ходом строительства социального городка
21:23
Разговор начистоту
21:14
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
Еще новости
Общество

В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса

В Псковской области — новый очаг: в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы. Отделение закрыто, там проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Больница продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ранее вспышка была зафиксирована в отделении нарушений мозгового кровообращения.

Ещё один пациент скончался от коронавирусной инфекции. Заразилось 89 человек, 7 человек выздоровело. В Псковской области с начала пандемии подтверждено 32 184 случая заражения.

Официальные данные по коронавирусу в Псковской области за 1 марта 2021 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы раздельный сбор мусора?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса В ВОЗ дали совет тем, кто не хочет прививаться от коронавируса Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области В Псковской области могут скорректировать ограничения в связи с COVID-19 Более 565 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Более 12 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области 5666 человек заразились коронавирусом в Великих Луках При каких значениях анализа на антитела псковичам нужно делать прививку от COVID-19 Почти 278 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Котики, комплименты и здоровые привычки. Что ещё надо в первый день весны? «Хороший дайджест» на связи!
02 марта 2021
Котики, комплименты и здоровые привычки. Что ещё надо в первый день весны? «Хороший дайджест» на связи!
В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса
02 марта 2021
В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса
В библиотеке Дедовичей вспомнили о Дне кошек
01 марта 2021
В библиотеке Дедовичей вспомнили о Дне кошек
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
01 марта 2021
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
Губернатор Псковской области поинтересовался ходом строительства социального городка
01 марта 2021
Губернатор Псковской области поинтересовался ходом строительства социального городка
Разговор начистоту
01 марта 2021
Разговор начистоту
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
01 марта 2021
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
На Багамских островах нашли таинственную сферу с русскими надписями
01 марта 2021
На Багамских островах нашли таинственную сферу с русскими надписями

Идет загрузка...