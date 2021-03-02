В Великолукской больнице вспыхнул новый очаг коронавируса

00:01, 02 марта 2021, ПАИ

В Псковской области — новый очаг: в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы. Отделение закрыто, там проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Больница продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Ранее вспышка была зафиксирована в отделении нарушений мозгового кровообращения.

Ещё один пациент скончался от коронавирусной инфекции. Заразилось 89 человек, 7 человек выздоровело. В Псковской области с начала пандемии подтверждено 32 184 случая заражения.