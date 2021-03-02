В библиотеке Дедовичей вспомнили о Дне кошек

23:34, 01 марта 2021, ПАИ

День кошек отмечается в нашей стране ежегодно 1 марта. Красивые и гордые животные, украшающие многие российские дома и бескорыстно дарящие хозяевам тепло, заслужили не только международное торжество, но и отдельное, российское.

Любовь к кошкам в мире действительно велика — около 80 процентов населения держат у себя домашних питомцев, а половина из этих людей живёт именно с кошками. Эти животные — отличный источник хорошего настроения и радости, потому и учреждение этого торжества логично.

История праздника

В первый день первого месяца весны стихийно сложившаяся традиция в Российской Федерации велит отмечать День кошек. Праздник относительно молодой — впервые он был проведён в 2004 году по инициативе Московского музея кошки и редакции журнала «Кот и пёс». Создан он был исключительно из любви к этим четвероногим созданиям. Подобное торжество имеется не только в России. Собственный праздник у мяукающих питомцев имеется и в Соединённых Штатах Америки, и в Японии, где праздничные мероприятия проводятся в другие дни.

Любовь к кошкам тянется издревле. Речь идёт об очень умных животных, которые гуляют сами по себе. Они отличаются от собак, потому что не станут приносить хозяину брошенную палку именно потому, что вовсе не считают себя обязанными выполнять глупые человеческие команды. Некоторые народы до сих пор верят, что кошки живут несколько жизней.

Эти животные живут рядом с человеком уже очень давно. Первыми, кто поселил рядом с собой домашнюю кошку, считаются египтяне. По миру питомцев развезли финикийцы, от которых об этих животных узнали римляне и греки, от которых они распространились уже по всему земному шару и получили заслуженное признание во многих государствах.

В библиотеке Дедовичей оформили выставку «Книжная кошкиниана».