Псковские художники стали финалистами конкурса «Искусство Ганзы»

12:33, 02 марта 2021, ПАИ

Финалистами конкурса «Искусство Ганзы», который проходит в рамках 41-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Риге, стали художники из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В финал конкурса, проходящего под девизом «Новое золото Ганзы», вышли член Союза художников России, преподаватель Детской художественной школы города Пскова Сергей Семенов и художница Алена Фокина. Сергей Семенов в своих работах предложил две идеи для конкурса: вечные ценности, отраженные в особых святых местах (серия картин «Святые места»), и доброта, милосердие, взаимоподдержка (серия картин «Двери») - то, что люди научились ценить во время изоляции. Для Алены Фокиной новое золото - это дружба между странами.

В конкурсном отборе также участвовали преподаватели Детской школы искусств Пскова: художники-графики Ираида Самойленко, Наталья и Дмитрий Яблочкины.

В 2020 году финалистом конкурса стал фотохудожник Андрей Кокшаров.