Псковская область присоединится к международной акции «Сад памяти»

12:48, 02 марта 2021, ПАИ

18 марта Псковская область присоединится к международной акции «Сад памяти», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

В рамках акции планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

Любой желающий может самостоятельно организовать или принять участие в мероприятии, посвященном памяти павших. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, нанести свой личный «Сад памяти» на карту акции садпамяти2021.рф, выложив фото на портале. Также предлагается опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Можно и нарисовать «Сад памяти», и опубликовать его с семейной историей в соцсетях с тем же хештегом.