0
16:38
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
16:28
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
15:56
Айнур ищет прадеда
15:54
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
15:47
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
15:39
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
15:32
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Еще новости
Общество

Псковская область присоединится к международной акции «Сад памяти»

18 марта Псковская область присоединится к международной акции «Сад памяти», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

В рамках акции планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

Любой желающий может самостоятельно организовать или принять участие в мероприятии, посвященном памяти павших. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, нанести свой личный «Сад памяти» на карту акции садпамяти2021.рф, выложив фото на портале. Также предлагается опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. Можно и нарисовать «Сад памяти», и опубликовать его с семейной историей в соцсетях с тем же хештегом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
02 марта 2021
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
02 марта 2021
Посвященный подвигу 6-й роты онлайн-урок пройдет в России
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
02 марта 2021
Фабрику по производству контрафактного алкоголя обнаружила полиция в Великих Луках
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
02 марта 2021
Всего 16,8 тысячи жителей Псковской области решили обезопасить себя вакциной от COVID-19
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
02 марта 2021
97% больных коронавирусом в Псковской области лечатся дома
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
02 марта 2021
78 очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области с начала пандемии
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
02 марта 2021
Псковская область занимает 10-е место по уровню заболеваемости COVID в России
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год
02 марта 2021
Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область преодолела пандемийный год

Идет загрузка...