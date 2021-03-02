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Общество

30 единиц оружия изъяла Росгвардия у псковичей в феврале

В феврале подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области выявлено 129 административных правонарушений, изъято 30 единиц гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

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