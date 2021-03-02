Скончалась археолог Елена Оятева, занимавшаяся анализом древних псковских кожаных изделий

13:02, 02 марта 2021, ПАИ

28 февраля 2021 года ушла из жизни старейший сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Елена Оятева. Об этом археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

В 50-60-е годы Елена Оятева принимала активное участие в работе Псковской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Г. П. Гроздилова и В. Д. Белецкого. Исследования экспедиции у здания старой почты, на месте строительства Дома связи, в Довмонтовом городе Псковского кремля доказали хорошую сохранность, исключительную ценность и информативность культурных отложений средневекового Пскова.

Елена Оятева первой из археологов занялась анализом древних псковских кожаных изделий. На основе материалов из раскопок Пскова и Старой Ладоги она разработала методику «технолого-типологической классификации» древнерусской кожаной обуви.

Псковские археологи выражают искренние соболезнования родным и близким Елены Оятевой и коллегам из отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа.